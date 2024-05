Lisy sieją postrach w Gorzowie. Nie boją się ludzi i podchodzą blisko bloków

Dzikie zwierzęta można spotkać w mieście dość często. Regularnie pojawiają się między innymi kuny czy zające. Ostatnio zauważono także obecność lisów, które zadomowiły się na gorzowskich osiedlach. Zwierzęta przemykają między blokami, zakradają się do różnych zakamarków i nie przeszkadza im obecność ludzi. Niczego się nie boją i właśnie to najbardziej niepokoi mieszkańców, którzy zauważyli, że zwierzęta stały się bardziej śmiałe, a nawet agresywne.

Okolice ulicy Dowgielewiczowej. Uważajcie na agresywnego lisa, który próbował zaatakować mojego rocznego psa. Gdyby nie pomoc młodych ludzi, nie wiem co by się mogło stać. - Na Walczaka lis od śmietników w stronę parkingu leciał na mojego tatę, nie patrząc na nic. Tata wskoczył do swojego auta, bo się wystraszył. - Na Batalionu Zośka słyszałem krzyki kobiety, a ludzie mówili, że to lis biegł za dzieckiem - piszą mieszkańcy na jednej z grup w mediach społecznościowych.