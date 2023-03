Bardzo dobre otwarcie sezonu. Brawa dla medalistów i debiutantów z ASW Knockout Zielona Góra

- Start naszych sportowców w turnieju otwierającym sezon oceniam bardzo pozytywnie – stwierdził Tomasz Pasek. - Dał swoistą diagnostykę, w jakim miejscu znajdują się moi podopieczni. Jestem zbudowany ich postawą i sportowymi ambicjami. Debiutanci dzielnie walczyli, pokazując hart ducha i determinację, ale to nie wystarczyło, by dostali się do strefy medalowej. Porażki są jednak nawozem sukcesu w szczególności, jak przegrywa się z późniejszymi złotymi medalistami. W planach mamy sporo wyjazdów, a już za niespełna dwa tygodnie wyruszymy m.in. na mistrzostwa Polski młodzieżowców. W zasadzie co dwa tygodnie będziemy stawać do rywalizacji. Sezon nabiera tempa, a my nie możemy się doczekać kolejnych pojedynków z udziałem zielonogórskich kickboxerów.