Barka "Królowa Jadwiga" odpłynęła z bulwaru nad Wartą. Gdzie teraz będzie cumowała?

Barka zniknęła z bulwaru

Działał tu lokal z widokami

Barka poszła pod młotek

Pod koniec ubiegłego roku lokal został jednak zamknięty, a właściciele wystawili barkę na sprzedaż. Powodów, dla których zdecydowali się zakończyć działalność, było kilka. Interes przestał się opłacać i z czasem trzeba było do niego dopłacać, a oni sami przeszli na emeryturę i chcieli po prostu odpocząć. Oferta pojawiła się na kilku portalach sprzedażowych, ale do tej pory barka nie znalazła nowego nabywcy, dlatego właściciele zmuszeni byli do odstawienia jej do portu. Barka o łącznej powierzchni około czterystu metrów kwadratowych jest w pełni sprawna i posiada dwa silniki, które umożliwiają jej przemieszczenie. Składa się z pokładu głównego z dwiema salami, barem, kuchnią, zapleczem i toaletami oraz pokładu słonecznego przykrytego dachem z plandeki. Barka jest przygotowana na wszystkie warunki pogodowe i hydrologiczne - posiada centralne ogrzewanie sterowane zdalnie nawet z drugiego krańca świata oraz klimatyzację. Ma także wszystkie aktualne dokumenty żeglugowe.

