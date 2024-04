Wieczory w obu lubuskich filharmoniach są ciekawe. Zagrali wybitni wioliniści, poznaliśmy też laureatów konkursu kompozytorkiego

W Filharmonii Gorzowskiej wysłuchaliśmy muzyki kompozytorów epoki romantyzmu, zaś w Filharmonii Zielonogórskiej - w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Klasyka bez granic” – zabrzmiały dzieła młodych kompozytorów.

Podwójna radość dla ucha

W piątkowy wieczór (26.04) o godz. 19 w Gorzowie, Michał Dworzyński zadyrygował orkiestrą Filharmonii Gorzowskiej, która zaczęła wieczór Koncertem podwójnym a-moll op. 102 na skrzypce, wiolonczelę i orkiestrę – Johannesa Brahmsa. To ostatnia kompozycja Brahmsa na orkiestrę, skomponowana latem 1887 roku, a po raz pierwszy wykonana 18 października tego roku w Kolonii. Została napisana ją dla wiolonczelisty Roberta Hausmanna i skrzypka Joseph Joachima. W rolę solistów wcielą się Maria Nowak-Walbrodt (skrzypce) oraz Piotr Więcław (wiolonczela).

Wiosna u Schumanna

Jako druga, zabrzmiała I. Symfonia B-dur op. 38 „Wiosenna” – Roberta Schumanna. Naszkicował on tę symfonię zaledwie w cztery dni, od 23 do 26 stycznia 1841 r. i ukończył jej orkiestrację do 20 lutego. Prawykonanie odbyło się pod batutą Feliksa Mendelssohna w Lipsku, gdzie symfonia została bardzo ciepło przyjęta. Godna uwaga jest także osoba wspomnianego wcześniej dyrygenta. Dworzyński ukończył z wyróżnieniem studia dyrygenckie w warszawskiej Akademii Muzycznej pod kierunkiem Antoniego Wita i w berlińskiej Hochschule für Musik. W marcu 2015 roku uzyskał tytuł doktora sztuki muzycznej na wydziale dyrygentury Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Solista wchodzi od razu

W Filharmonii Zielonogórskiej, z kolei także w piątek, zabrzmiał romantyczny Koncert skrzypcowy e-moll op. 64 - Felixa Mendelssohna–Bartholdy’ego. To jeden z piękniejszych koncertów na ten instrument, pełen wyzwań dla solisty oraz wzruszających momentów dla słuchacza. W swoich czasach (ok. 1845 r.), był wyjątkowo nowatorski. Do charakterystycznych aspektów należy niemal natychmiastowe wejście skrzypiec na początku utworu, w miejsce typowego dla klasycyzmu wejścia, po wprowadzeniu tematu przez orkiestrę. Partię solową wykonała Agata Szymczewska. To polska skrzypaczka, zwyciężczyni XIII. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu w 2006 roku.

Włoski skandalik i konkurs

Na koniec wieczoru wysłuchaliśmy Uwertury do opery „Włoszka w Algierze” - Gioachino Rossiniego. Odbył się ponadto finał Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda organizowany corocznie od 1958 roku. Ma na celu umożliwienie startu młodym kompozytorom polskim oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy. Od 1990 r., rywalizacja jest otwarta dla wszystkich polskich kompozytorów, którzy w dniu jego zamknięcia nie ukończyli 35 lat. Cztery finałowe dzieła oceniło obecne na sali jury. Poniżej link do wyników.

