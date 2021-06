Basen sportowy w gorzowskiej "Słowiance" zamknięty. W wodzie pływały... fekalia

O tej sytuacji poinformował nas Czytelnik. - W niedzielę basen sportowy w "Słowiance" został zamknięty. Pojechałem z całą rodziną z Kostrzyna i odbiliśmy się od drzwi. Od ratownika dowiedzieliśmy się, że ktoś zrobił do basenu kupę! To ochydne - mówi nasz Czytelnik. Okazuje się, że ktoś załatwił swoją potrzebę w wodzie. Co ciekawe, taka sytuacja miała miejsce w marcu tego roku.