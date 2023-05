Będzie modernizacja parku Czechówek. Już zaraz zaczną robić projekt

Park Czechówek ma charakter leśny. Został założony w 1927 r. Jego powierzchnia to 34 hektary.

Jeszcze w tym roku będzie wiadomo, jak ma się „zmienić” park Czechówek. Miasto właśnie wybrało projektanta. Na przygotowanie dokumentacji będzie miał on trzy miesiące.

Firma Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki wygrała postępowanie na przygotowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji parku Czechówek. Gorzowska firma zaoferowała prace za 39,4 tys. zł. Była to najniższa oferta ze wszystkich, które zostały złożone. Do postepowania przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgłosiły się cztery firmy. Najdroższa oferta była wyceniona na 117,1 tys. zł.

Szczegóły przyszłej modernizacji parku Czechówek poznamy prawdopodobnie już po wakacjach. Od chwili podpisania umowy wykonawca projektu będzie miał trzy miesiące na jego wykonanie. Sama modernizacja na pewno jednak nie zacznie się jeszcze w tym roku.

- Po przygotowaniu projektu kolejne miesiące zajmie przygotowanie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy samej modernizacji – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

Park ma prawie sto lat

Park Czechówek został założony w 1927, ma charakter leśny i obejmuje teren 34 hektarów przy granicy z gminą Santok. To, jak może zostać zmodernizowany, wiemy z koncepcji miasta. Urzędnicy chcą, by m.in. zostały naprawione parkowe szlaki. Mają być zasypane wyrwy, dziury, a tam, gdzie szlaki są zalewane przez cieki wodne, mają one zostać podniesione.

Oprócz tego szlaki mają być oznakowane, a poruszanie się po szlakach mają ułatwić mapy, które wskazywać będą położenie szlaków. W parku będzie tzw. mała architektura, czyli ławki, kosze na śmieci czy tablice edukacyjne. Stanąć ma też wiata rekreacyjna, na polanie będzie miejsce na ognisko i grilla, a do przebywania na świeżym powietrzu mają zachęcać stół do tenisa stołowego, piłkarzyki terenowe czy boisko do gry w bule. W planach jest też zaprojektowanie placu zabaw z urządzeniami siłowni plenerowej. Poza tym polana ma zostać oświetlona lampami solarnymi.

Odświeżony ma zostać także teren przy parkowym stawie. Zbudowana ma zostać ścieżka wokół niego, a końcowy odcinek dochodzącego do niego cieku wodnego ma zostać umocniony na kształt kamiennych kaskad. Przygotowanie dokumentacji modernizacji parku to efekt zabiegów m.in. radnej Alicji Burdzińskiej. Radni PiS przeznaczyli na to pieniądze, które są do dyspozycji poszczególnych klubów radnych. Czytaj również:

