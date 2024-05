Będzie można najeść się po korek. Rekordowa liczba lokali na Nocnym Szlaku Kulinarnym

Taka liczba lokali to rekord Nocnego Szlaku Kulinarnego. Do pierwszej edycji zgłosiło się do niego 25 lokali. W kolejnej było ich 32. Natomiast przed rokiem degustacje odbywały się w 37 punktach gastronomicznych (i znamy takich, którzy spróbowali potraw z każdego z nich).

Podczas tegorocznej edycji będzie można „najeść się po korek”. Do Nocnego Szlaku Kulinarnego, który odbędzie się 30-31 sierpnia, zgłosiło się bowiem 48 lokali.