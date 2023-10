Będzie rozbudowa wodociągów i kanalizacji w gminie Krzeszyce. Gmina dostała pieniądze na duże inwestycje

Powstają też oczyszczalnie przydomowe

Co ważne, do powyższych inwestycji gmina nie będzie musiała dołożyć ani złotówki. Są one w stu procentach finansowane z pieniędzy pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na terenie gminy sieć kanalizacyjna najbardziej rozbudowana jest w samych Krzeszycach. – Jesteśmy gminą rozległą, dlatego nie jesteśmy w stanie położyć kanalizacji w całej gminie. Dlatego w tych wszystkich sołectwach, które oddalone są bardzo od oczyszczalni ścieków, budujemy oczyszczalnie przydomowe – wyjaśnia wójt.