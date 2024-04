Bez prądu w lubuskim. Gdzie 25.04 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

Planowane wyłączenia prądu w lubuskim

miejscowości Nowa Kopernia: od 17 do 34, działki 456, 553 25.04 od godz. 7:00 do 10:00

Pruszków: od 2 do 19. 25.04 od godz. 8:00 do 14:00

Żabice ulice Lipowa , Cmentarna , Dolna , Górna , Kostrzyńska , Jadwigi Królowej, Żabia , Maja 1, Mickiewicza , Spokojna 8.05 od godz. 8:30 do 15:00

Czarnów ulice Jadwigi Królowej, Kolejowa , Plac Wolności , Cmentarna , Kazimierza Wielkiego , Mickiewicza. 7.05 od godz. 11:00 do 14:30

Cybinka: ul. Kaliska: 16, 22, 24, 26, 28, 30, 69, 71, 73, 74, 75, 80, 81, 88, 96, działki nr: od 599/5 do 599/38. 26.04 od godz. 8:00 do 15:00

Sady 6. 25.04 od godz. 8:00 do 11:00

Gola: ul. Nadbobrzańska: od 1 do 9, 11, ul. Okrężna: 1, 3, Świetlica. 25.04 od godz. 8:30 do 13:30

Krosno Odrzańskie: ul. Bohaterów Wojska Polskiego: od 44 do 86, działki nr: 272 PS17, 293/17, 302 nastawnia PKP, 302/2. 25.04 od godz. 8:00 do 15:00

Żagań: ul. Leśna: 1, 3, ul Żelazna: 2C, od 3 do 19, 21, działki nr: 3107, 3124/1, 3131/4, /17. 26.04 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowości Międzylesie: od 11 do 14 25.04 od godz. 8:30 do 14:30

miejscowości Siecieborzyce: od 120 do 128 25.04 od godz. 8:00 do 11:00

miejscowości Dziećmiarowice ul. Akacjowa 1, Lipowa 1, oczyszczalnia ścieków, Wiechlice ul. Akacjowa 1, Lipowa 1, oczyszczalnia ścieków 25.04 od godz. 8:00 do 14:00

Bielów: ul. Akacjowa: 6, 8, od 27 do 31A , 38, 42, działki nr: 159/2, 324 (PS 48).

29.04 od godz. 8:30 do 13:30

powiat świebodziński

Świebodzin: ul. Generała Władysława Sikorskiego: 19.

25.04 od godz. 9:00 do 13:00

Świebodzin: ul. Wojska Polskiego: 8 Myjnia bezdotykowa, działka nr: 330/2.

29.04 od godz. 8:30 do 16:00

Łąkie: 54, 54C, 56, 60, 82, działki nr: 37/26, /10, 41/7, /8, /15, /16, 143, 190/5, /7.

30.04 od godz. 8:00 do 12:30

Nowa Wioska: Osiedle na Wzgórzu, działki nr: 181/6, /14, /15, /16.

30.04 od godz. 8:30 do 12:30

powiat żarski

Drzeniów: od 1 do 10, działka nr: 10/10, Grabów: 1, 2, 6, od 10 do 39, działki nr: 91, 91/3, 100, Nowa Rola: 21A - Gospodarstwo Rolne, działka nr: 231, Świbinki: Cała wieś.

25.04 od godz. 10:00 do 13:30