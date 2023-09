Jeszcze w tym roku ma być przetarg na budowę Zachodniej Obwodnicy Zielonej Góry. Znamy szczegóły projektu tej gigantycznej inwestycji

Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonej Góry planowana jest w latach 2024-2027. Jeszcze w tym roku urząd miasta planuje ogłosić przetarg. Nowa droga będzie miała ponad osiem kilometrów.

Inwestycje w Zielonej Górze. Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonej Góry

Wiadomość o przyznaniu projektowi Zachodniej Obwodnicy Zielonej Góry statusu uprawnionego do wyboru w sposób niekonkurencyjny ucieszyło we wtorek prezydenta Janusza Kubickiego. W piśmie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie skierowanym do władz miasta podano szacowany wkład Unii Europejskiej w wysokości 178 mln zł. – Jak się nie cieszyć? No jak? – pytał włodarz. Na informację szeroko zareagowali mieszkańcy, dopytując o planowany przebieg nowy trasy. Zapytaliśmy urząd miasta o szczegóły inwestycji. – Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonej Góry swoim zakresem obejmuje realizację odcinka od Trasy Północnej do drogi wojewódzkiej nr 279 w rejonie miejscowości Wysokie (gm. Czerwieńsk) o długości ok 8,4 km, wraz ze ścieżką rowerową – informuje Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami w Urzędzie Miasta Zielona Góra.

Zachodnia Obwodnica Zielonej Góry. Nowe ronda i wiadukt

Zaplanowano w ramach inwestycji m.in. nowe rondo na Trasie Północnej, pomiędzy istniejącym rondem na Krosno Odrzańskie (skrzyżowanie z drogą krajową nr 32), a rondem na Przylep (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 280), pięciowlotowe skrzyżowanie (również typu rondo) na połączeniu z drogą wojewódzką nr 280 w rejonie przystanku kolejowego w Przylepie. Zaplanowano także wiadukt nad linią kolejową nr 273 relacji Wrocław - Szczecin (tzw. Nadodrzanka).

We wsi Wysokie trasa połączy się drogą do Pomorska, planowaną do budowy przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, w ramach realizacji mostu w Pomorsku. Z odcinkiem Pomorsko - Sulechów będzie to element tzw. Odrzańskiego Układu Komunikacyjnego, czyli drogi od Trasy Północnej w Zielonej Górze do Sulechowa.

Zachodniej Obwodnicy Zielonej Góry. Termin i koszty

Dyrektor Staniszewski informuje również, że budowę Zachodniej Obwodnicy Zielonej Góry planuje się w latach 2024-2027.

– W tym celu w bieżącym roku, na przełomie III/IV kwartału, ogłoszony zostanie przetarg na realizację przedmiotowej inwestycji w trybie zaprojektuj-wybuduj, a podpisanie umowy planuje się w I kwartale 2024 r. – wymienia daty K. Staniszewski. – Dla zadania wydano już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wg. tzw. wariantu I, szeroko omawianego na zeszłorocznych konsultacjach społecznych, charakteryzującego się przebiegiem trasy w sołectwie Przylep pomiędzy linią kolejową nr 273 a nowym osiedlem w Przylepie.

