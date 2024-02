Bez sołtysa ani rusz! Ci z powiatu gorzowskiego świętowali w Witnicy. Niektórzy pełnią tę funkcję od ponad 30 lat!

Choć Dzień Sołtysa obchodzimy 11 marca, to Powiatowy Dzień Sołtysa zorganizowano w Witnicy już w piątek, 23 lutego. Zaproszono na niego wszystkie sołtyski i sołtysów z sześciu gmin powiatu gorzowskiego. Łącznie 112 osób. – Dziś jest ten moment, kiedy powiat dziękuje sołtysom za ich służbę. Sołtysi to ludzie czynu, przekazują informacje między mieszkańcami a władzami samorządowymi. Często na swych barkach niosą trudne sprawy. A to dziura w drodze, a to woda nie taka. To są pasjonaci, ludzie pełni empatii i życzliwości – mówi Agnieszka Chudziak, starosta powiatu gorzowskiego.

Sołtysi powinni być lepiej wynagradzani

Mimo, że rola sołtysów jest nie do przecenienia, to jednak wiele osób mówiło wprost, że wynagrodzenie za ich pracę wciąż jest niewystarczające. – Powinni mieć normalne wynagrodzenie. Być może rządzącym uda się uchwalić odpowiednie przepisy. Tę służbę na rzecz mieszkańców trzeba im wynagrodzić – uważa A. Chudziak.

Są najbliżej mieszkańców

Wraz z sołtysami na piątkową uroczystość przybyli wójtowie gmin. – To są osoby, które są najbliżej mieszkańców. To właśnie sołtysi zgłaszają do gminy najważniejsze dla mieszkańców informacje. To są liderzy, motywują ludzi do działania, integrują mieszkańców. Za to wszystko odpowiada sołtys i rada sołecka. Współpraca gminy z sołtysem oznacza współpracę z mieszkańcami – przyznaje Anna Mołodciak, wójt gminy Kłodawa.