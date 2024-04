Nie tylko nas ratują od ognia, ale pomagają w wielu sytuacjach. Podziękowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Sulechów

OSP w gminie Sulechów - podziękowania od burmistrza

W 2023 roku strażacy gminnych OSP wyruszyli na akcje ratownicze aż 185 razy, w tym 82 razy do pożarów i 103 razy do innych zagrożeń. Za ich niezwykłe zaangażowanie, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, Wojciech Sołtys, wręczył zasłużone podziękowania.

- To wielka wartość ci nasi strażacy ochotnicy. Długo by można wymieniać ich zasługi. Są wszędzie, gdzie się coś dzieje, niekoniecznie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia mieszkańców. Uatrakcyjniają nam różne uroczystości, uczą, jak udzielać pierwszej pomocy itd. - podkreśla Maria Nowak. Podobnie wypowiadają się o strażakach inny mieszkańcy gminy.