„Bezpośredni” pociąg do Poznania z… przesiadką w Krzyżu. Przez trzy miesiące!

O nowym rozwiązaniu w pierwszy weekend marca poinformował gorzowianin, który prowadzi na Facebooku profil Kolej Gorzowska.

„Gorzów traci bezpośrednie połączenie kolejowe do Poznania. Od 10 marca pasażerów czeka obowiązkowa przesiadka w Krzyżu. Chociaż oficjalnie w rozkładzie jazdy nadal będzie widniało bezpośrednie połączenie Kostrzyn-Poznań to w rzeczywistości będą to dwa pociągi: obsługiwane pojazdem spalinowym na odcinku Kostrzyn-Krzyż i elektrycznym na odcinku Krzyż-Poznań” – przeczytaliśmy w weekend.