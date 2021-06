Błękitni Ołobok wracają tam, gdzie jest ich miejsce, czyli do klasy okręgowej. Przygotowali nawet koszulki specjalnie na tę okazję

Błękitni Ołobok spadli do klasy A w 2019 roku. W następnym sezonie, z powodu pandemii koronawirusa zakończonym po rundzie jesiennej, nie zdołali wrócić do okręgówki. Pogubili się w końcówce - w ostatnich pięciu kolejkach zdobyli zaledwie dwa punkciki...

Za to przez obecny sezon idą jak burza . Po niedzielnym (13 czerwca) zwycięstwie u siebie nad Spartą Nietkowice 5:0 są już pewni powrotu do zielonogórskiej klasy okręgowej. - Chcieliśmy wywalczyć ten awans. Trener zaznaczył to na samym początku. Dokonaliśmy paru wzmocnień i... mamy awans - uśmiecha się człowiek orkiestra, czyli Robert Brejdak, prezes, kapitan i najlepszy strzelec Błękitnych.

Pytany o klucz do sukcesu, Robert Brejdak wymienia trenera Wojciecha Skarżyńskiego, który jest bardzo ambitny i nie odpuszcza żadnemu piłkarzowi, każdego mobilizując do ciężkiej pracy. - U nas wszyscy trenują. Nie mamy licznej kadry, ale 12-14 zawodników jest na każdym treningu. I pewnie to zaowocowało - stwierdza prezes i kapitan w jednej osobie.

Robert Brejdak: Cieszę się awansem, reszta jest mało ważna

Dodajmy, że Robert Brejdak w tym sezonie ma szansę na dwa „skalpy”. Pierwszy to awans do klasy okręgowej, a drugi to tytuł króla strzelców klasy A. W tej klasyfikacji zajmuje drugą pozycję, na koncie ma 24 trafienia, o jedno mniej niż Tomasz Murzyn ze Sparty Nietkowice. - Ja na to za bardzo nie zwracam uwagi, ale trener mi to pokazuje. Najmniejsza rzecz... Cieszę się awansem, a reszta jest mało ważna - kwituje Robert Brejdak.