Boże Ciało w Żarach. W czwartek 30 maja ulicami miasta przejdzie tradycyjna procesja wiernych

Boże Ciało w 2024 roku przypada 30 maja. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy, na ulicach polskich miast będą odbywać się procesje. Tradycyjnie jest to czwartek, wybór tego dnia tygodnia nie jest przypadkowy, gdyż nawiązuje do Wielkiego Czwartku, upamiętnia ten dzień w sposób szczególny. Boże Ciało, czyliuroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to jedno z najważniejszych świąt w kościele katolickim, to dzień manifestacji wiar. Jest to święto ruchome, przypadające dokładnie 60 dni po świętach wielkanocnych.