Bp Paweł Socha obchodzi jubileusz sakry. Biskupem jest już 50 lat!

Bp Paweł Socha jest biskupem z najdłuższym stażem w Polsce. Święcenia biskupie przyjął 26 grudnia 1973 roku. I właśnie w dniu 50. rocznicy tamtego wydarzenia odbędą się uroczystości jubileuszowe. Zaplanowane one zostały w kościele Pierwszych Męczenników Polski na gorzowskim Manhattanie. Msza z okazji jubileuszu rozpocznie się o 12.00.

Święceń udzielił przyszły papież

Bp Paweł Socha jest duchownym od ponad 65 lat. Święcenia kapłańskie on przyjął w 1958. Po 15 latach kapłaństwa – 16 listopada 1973 - papież Paweł VI mianował go biskupem pomocniczym nowo utworzonej diecezji gorzowskiej (wcześniej na naszych ziemiach była administracja apostolska). Święceń biskupich udzielił mu ówczesny kard. Karol Wojtyła (późniejszy papież Jan Paweł II). Odbyło się to w katedrze gorzowskiej.