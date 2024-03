Brama do Parku Róż zamknięta. Tak są rozwalone schody

Jeśli robicie sobie skrót przez Park Róż i korzystacie z bramy od strony ul. Łokietka, weźcie pod uwagę inną trasę. W czwartek 7 marca zamknięta bowiem została brama do parku od strony ronda Kosynierów Gdyńskich. Powód?

Schody w parku naprawiono tak, że... poprawka pójdzie do... poprawki?!?

Pod koniec stycznia na schody, które są przy parkowej bramie przewróciło się powalone silnym wiatrem drzewo. Uszkodziło ono nie tylko część siedzisk, ale także fragmenty betonowych stopni schodów.

Gdy w tym miejscu parku byliśmy w środę 6 marca (wówczas schody były dostępne, a brama otwarta), widok był tu bardzo smutny. Wiele ze zbudowanych z desek kompozytowych siedzisk było połamanych. Co więcej, wiele z nich było też zwyczajnie zanieczyszczonych zielonym osadem. Poza tym, w ponad połowie siedzisk powyrywane były kable, które doprowadzały energię do oświetlenia schodów. Co ciekawe, siedziska były zniszczone w znacznie większym stopniu niż obszar schodów, na który spadło drzewo.