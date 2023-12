Budowa hali sportowej za 14 mln zł przy SP 2 w Kostrzynie nad Odrą idzie zgodnie z planem. Otwarcie we wrześniu 2024 r.

14 mln zł będzie kosztowała hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to obiekt zastany oddany do użytku we wrześniu 2024 r.

- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 zamknie się kwotą 14 mln zł. 6,3 mln zł to dofinansowanie z programu Polski Ład, 1,6 mln zł dodatkowo przydzieliło nam Ministerstwo Sportu, pozostała kwota to wkład własny miasta – wylicza Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna nad Odrą.

Zimą ucnziowie nie mają gdzie ćwiczyć

Na tę halę sportową czekało kilka pokoleń kostrzynian. Do tej poru uczniowie ćwiczą na małej salce gimnastycznej, która już dawno przestała być wystarczająca na potrzeby szkoły. Sytuacje poprawia dobre zaplecze sportowe na zewnątrz. Są no we boiska i bieżnia. Jednak zimą stara, wysłużona i mała salka to zdecydowanie za mało.

Budowa hali wyczekiwana od dawna

- To inwestycja bardzo przez nas wszystkich wyczekiwana, więc tej budowie towarzyszą bardzo silne emocje. Wszyscy czekamy na pierwsze zajęcia sportowe w tej hali. Bardzo cieszymy się, że prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. To daje szanse na oddanie obiektu we wrześniu 2024 r. - tłumaczy Elżbieta Naumowicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą.

Budynek już stoi i jest zadaszony

Prace przy budowie hali są już mocno zaawansowane. Budynek jest już gotowy i zadaszony. Wstawiono okna. – Ku naszej radości powstał już łącznik pomiędzy halą a budynkiem szkoły. Trwają prace wewnątrz budynku, kładzione są instalacje i tynki. Na zewnątrz trwają prace związane z zagospodarowaniem terenu, pojawiły się pierwsze miejsca parkingowe – mówi E. Naumowicz.

Tak teraz ćwiczą w SP2

- Zajęcia z wychowania fizycznego są problemem. Wiosną i latem mamy fajne obiekty na zewnątrz, bieżnię, boisko do siatkówki i koszykówki. Ale kiedy przychodzi jesień i zima, to robi się kłopot. Nie ma gdzie ćwiczyć. Powierzchnia naszej Sali sportowej jest mniejsza, niż powierzchnia boiska do siatkówki. Często korzystają z niej dwie klasy, więc zdarza się, że jednocześnie ćwiczy tu ponad 30 uczniów - Paweł Bihuniak, nauczyciel WF w SP 2 w Kostrzynie nad Odrą. Uczniowie korzystają też z auli, jednak ze względów bezpieczeństwa można tu wykonywać tylko podstawowe ćwiczenia. Zajęcia odbywają się też w malutkiej salce korekcyjnej.