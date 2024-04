Uczelniana komisja zbada przyczyny pożaru w Akademii Jakuba z Paradyża

- To „dziecko” ma poharataną rękę, ale zrobimy wszystko, aby nie trzeba było jej amputować – mówiła we wtorek, 16 kwietnia prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża. W południe przewodniczyła nadzwyczajnemu posiedzeniu Senatu AJP. Było ono poświęcone sprawom związanym z pożarem dwóch budynków uczelni, które są przy ul. Teatralnej.

Miasto z mieszkaniami dla AJP

Oprócz pomocy „na już”, mowa jest też o większej. Przy ul. Kazimierza Wielkiego, tuż obok siedziby pogotowia ratunkowego, w byłym przedszkolu, uczelnia ma mieszkania m.in. dla wykładowców przyjeżdżających do Gorzowa. Jest pomysł, by w ich miejsce, przez kilka najbliższych lat, był rektorat. Miasto przekaże więc uczelni sześć mieszkań ze swojego zasobu.

Do odbudowy czy rozbiórki?

- Jesteśmy zdeterminowani, żeby odbudować budynek, oczywiście jeśli nadzór budowlany nie stwierdzi, że on nie nadaje się do odbudowy. Zakładamy jednak, że tak nie będzie. To jest ważny zabytek dla Gorzowa, dla województwa – mówił z koeli wojewoda Marek Cebula. Rząd chce pomóc w odbudowie. - Na pytania „ile” i „kiedy” jest jeszcze za wcześnie. Na ten moment nie można nawet pożarzyska sprzątnąć, dopóki nie zostanie zakończone postępowanie związane z dochodzeniem, jak doszło do pożaru – dodawał wojewoda.

- Istnieje możliwość, że trzeba go będzie rozebrać – mówiła nam we wtorek rektor AJP.

Do czasu aż zaczną się jakiekolwiek prace budowlane – a to będzie za wiele miesięcy – teren uczelni będzie monitorowany, a do tego stale będą nadzorować go ochroniarze. Na razie rozpoczęto rozbiórkę kominów, które grożą zawaleniem na pobliskie tory kolejowe. Ogrodzono też teren pożarzyska. Do jesieni budynek powinien zostać przykryty plandeką. Jakiekolwiek prace budowlane nie zaczną się w tym roku.

