Budżet obywatelski w Gorzowie. Ruszyło głosowanie edycji 2021

Prawie 7 mln zł do dyspozycji, 88 pomysłów do wyboru i dwa tygodnie na głosowanie. Tak wygląda Budżet Obywatelski 2021 w Gorzowie. 7 września rozpoczęło się głosowanie.

Mieszkańcy mogą głosować na specjalnej platformie na stronie: gorzow.konsultacjejst.pl

W tym roku mieszkańcy zgłosili do budżetu obywatelskiego 180 pomysłów - Dlaczego zagłosowałam? Bo trzeba zmieniać swoją okolicę – mówiła nam 7 września przed południem Czesława Orawska z Piasków. Spotkaliśmy ją na Starym Rynku, gdzie właśnie głosowała w Budżecie Obywatelskim 2021. Gdyby ktoś nie wiedział, budżet obywatelski polega na tym, że to mieszkańcy decydują na jakie pomyły wydać miejskie pieniądze.

- To ta sfera aktywności urzędu, która w sprawdza się najlepiej w kontaktach z mieszkańcami – mówi Jacek Szymankiewicz, wiceprezydent miasta. Mieszkańcy sami bowiem mówią, co chcą, aby zostało zrobione, a nawet dopilnowują później, jak przebiega realizacja ich pomysłów.

Teraz mamy już dziewiątą edycję budżetu obywatelskiego. Do wydania będzie prawie 7 mln zł. To znacznie więcej niż przy pierwszym podejściu, gdy do rozdysponowania był niecały 1 mln zł.

- Łącznie na budżet obywatelski poszło 36 mln zł – podsumowuje prezydent Jacek Wójcicki. Głosowanie na Budżet Obywatelski 2021 rozpoczęło się o północy z niedzieli na poniedziałek. - Do tej chwili głosy oddało 1184 mieszkańców – mówiła nam w poniedziałek kilkanaście minut po 14.00 Anna Bonus-Mackiewicz, dyrektor biura konsultacji społecznych i rewitalizacji. Przez siedem pierwszych edycji gorzowianie najchętniej głosowali w budżecie w sposób tradycyjny, czyli na kartach. Rok temu liczba głosów „papierowych” i przez internet była już zbliżona. W tym roku mamy jednak epidemię koronawirusa i miasto zdecydowało, że głosowanie odbędzie się tylko w sposób elektroniczny. I wcale nie musi to być z niekorzyścią dla liczby głosujących.

- W zeszłym roku głosowało prawie 9 tys. mieszkańców i był to najlepszy wynik w historii – mówiła nam Bonus-Mackiewicz. Budżet obywatelski 2021 w Gorzowie. Kto może głosować? - Głosowanie potrwa do 21 września do północy. Mieszkańcy mogą głosować na specjalnej platformie na stronie: gorzow.konsultacjejst.pl. Głosować mogą mieszkańcy Gorzowa, którzy ukończyli 13. rok życia w dniu głosowania. W tyk roku mamy ułatwienie, bo mieszkańcy mogą głosować nie tylko przy użyciu danych osobowych, ale też, zamiast nich, przy użyciu karty mieszkańca lub każdy seniora. Każdemu przysługują cztery głosy: jeden w kategorii rejonowej, jeden w oświatowej i dwa głosy w kategorii ogólnomiejskiej – objaśnia szefowa biura konsultacji społecznych. Budżet obywatelski 2021 w Gorzowie. Gdzie pomogą zagłosować? Urzędnicy zdają sobie sprawę, że nie wszyscy, którzy chcą zagłosować, będą mogli i potrafili zrobić to samemu przez internet. Stworzyli więc mobilne punkty wsparcia. Dziś, tak jak wczoraj, będzie on stał na Starym Rynku (od 9.00 do 16.00). W sobotę 12 września między 12.00 a 17.00 punkt stanie w galerii Askana. We wtorek 15 września od 12.00 do 17.00 urzędników będzie można spotkać w Kupcu Gorzowskim, a dzień później od 9.00 do 15.00 przy byłym Pegazie na os. Staszica. Ostatnia szansa na skorzystanie z punktu mobilnego będzie 19 września od 12.00 do 17.00 w Nova Park.

Zagłosować można też od poniedziałku do czwartku (od 11.00 do 14.00) w biurze konsultacji społecznych i rewitalizacji przy ul. Sikorskiego 5 (dawny Lamus).