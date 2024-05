Wspólnie ulepszamy budżet obywatelski. Jakich zmian chcieliby mieszkańcy Zielonej Góry?

Budżet obywatelski się zmieniał przez lata

Przypomnijmy, pierwszy budżet obywatelski w Polsce uruchomiono w Sopocie w 2011 roku. Zielona Góra wraz z trzema innymi miastami w kraju ruszyła z tą budżetową inicjatywą rok później. Zielonogórzanom pomysł się spodobał i bardzo się zaangażowali w zgłaszanie pomysłów jak i podczas głosowania na zakwalifikowane zadania. Zasady budżetu obywatelskiego od początku jego istnienia budziły wiele emocji. Mieszkańcy domagali się m.in. by wyłączyć z niego zadania oświatowe czy też, by podzielić miasto na okręgi i zwiększyć szanse na realizację inwestycji w ich dzielnicach. Pandemia koronawirusa spowodowała, że trzeba było po raz kolejny zmienić reguły gry. Dwa lata temu odbyły się konsultacje społeczne, dotyczące zasad budżetu obywatelskiego. Następnie rada przyjęła stosowną uchwałę. Dyskusja na sesji była gorąca.

A co z zadaniami miękkimi w budżecie obywatelskim?

Radni Koalicji Obywatelskiej pytali, dlaczego w budżecie obywatelskim nie będzie można zamieszczać miękkich zadań (np. wydarzeń kulturalnych) i dlaczego nie ma podziału na kategorie. W innych miastach takie rozwiązania są stosowane. Tłumaczono wówczas, że odpowiadający w ankietach mieszkańcy nie wskazywali na wydzielanie nowych kategorii, uważali, że nie trzeba tego robić. Podobnie z zadaniami miękkimi. Większość osób twierdzi, że powinny być to inwestycje, które zostaną na długie lata, a impreza będzie trwała dzień i po pieniądzach…

Zmieniono m.in. to, że zielonogórzanie nie muszą już określać szacunkowych kosztów inwestycji, co wielu z nich sprawiało problemy. Na etapie weryfikacji robią to miejscy urzędnicy.

W uchwale zapisano także, że wprowadza się coroczną ewaluację budżetu obywatelskiego, polegającą na rozszerzonej analizie i społecznej ocenie jego zasad, przebiegu, realizacji oraz wdrażanych zmian.