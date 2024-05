Poznajcie swoich radnych. Oto Wasi przedstawiciele w radzie miasta Gorzowa

W trakcie pierwszego posiedzenia nowej rady wybrany został jej przewodniczący. Kandydat był jeden – Robert Surowiec, który pełnił tę funkcję już w latach 2014-2016. W tajnym głosowaniu zebrał 23 głosy za, żadnego przeciw, a jeden głos (można się domyślać, że to był głos Surowca) był wstrzymujący.

- Przed nami niesamowita szansa i mam na myśli nie tylko otoczenie polityczne, ale i możliwość pozyskania olbrzymich pieniędzy. Chociaż mówi się, że damy i dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, to ja tu takich rozmów oczekuję dużo. Musimy mądrze wydać każdą złotówkę. To pieniądze, które należą do naszych mieszkańców – mówił nowy przewodniczący rady miasta. - Gorzów ma ogromne możliwości rozwoju. Obiecuję gorzowianom, że jako radni będziemy widzieć możliwości, a nie problemy. Że jesteśmy dla naszych mieszkańców, a nie dla dokumentów i procedur. Będziemy mieć różne zdania i będziemy się, mam nadzieję, pięknie różnić, by ostatecznie wypracować kompromisy będące wygraną mieszkańców Gorzowa – dodawał R. Surowiec.