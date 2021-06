Bursztynowa Komnata jest w Pniewie? Wielu poszukiwaczy jest o tym święcie przekonanych! Z pneumatycznymi młotami… szukali skarbów

Była styczniowa zimna noc 2009 r. Ekipa zawodowych fotografów wybrała się na nocne zdjęcia jednej z najsławniejszych warowni minionego stulecia, Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Kilka kilometrów od wsi Pniewo usłyszeli nagle… łomot młotów pneumatycznych. A później w położonej w kępie drzew głębokiej niecce dostrzegli dwóch mężczyzn próbujących skruszyć ścianę bunkra. Fotograficy wezwali policję. Przybyli na miejsce policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Wielkopolski. Jak zeznali Wielkopolanie, od lat poszukują Bursztynowej Komnaty. Do styczniowej wyprawy przygotowali się bardzo solidnie. Przejrzeli szczegółowe mapy MRU. Zbadali echosondą okoliczne bunkry i właśnie w tym bunkrze, przy którym zostali zatrzymani, wykryli, że za niezwykle grubą warstwą betonu jest pustka. Byli niemal pewni, że właśnie tam może mogą być jakieś skarby, a może i Bursztynowa Komnata.

Zagadkowy postój

Bursztynowa Komnata od czasów ostatniej wojny jest przedmiotem nieustających poszukiwań, domysłów i mitów. Od lata 1942 Niemcy trzymali ją na zamku w Królewcu. W 1944 zapakowali ją do skrzyń i znieśli do zamkowych podziemi. Armia Czerwona zdobyła królewiecką twierdzę 9 kwietnia 1945, ale Bursztynowej Komnaty nie odnaleziono. Transport, którym Niemcy wywieźli na Zachód Bursztynową Komnatę, na kilka godzin zatrzymał się na stacji w Paradyżu. Po co? Emocje podgrzewa też fakt, że Rosjanie po wojnie odkryli w korytarzach MRU komorę, w której znajdowało się mnóstwo złota, biżuterii, ale i bezcenne dzieło Jana Matejki "Stańczyk''. Zatrzymani Wielkopolanie Karol G. i Grzegorz 0. odpowiedzieli za zniszczenie mienia. Zostali ukarani kilkusetzłotowym mandatem.