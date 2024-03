Bus wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Poważny wypadek na drodze w kierunku Świecka

Kierowca uderzył w przydrożne drzewo

Zgłoszenie o wypadku busa na krajowej "dziewięćdziesiątce dwójce" w kierunku Świecka służby otrzymały 28 marca około godziny 22:40. Na miejscu szybko pojawili się strażacy oraz policja i pogotowie. Okazało się, że kierujący pojazdem zjechał z drogi i uderzył w drzewo.

Mężczyzna kierujący busem renault master z niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie na pobocze i uderzył w przydrożne drzewo. Poszkodowany kierowca został przetransportowany do szpitala. Obecnie trwa ustalanie przyczyn tego zdarzenia - relacjonuje sierżant sztabowy Kinga Nowak z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.

Do zdarzenia zadysponowano cztery zastępy z Jednostek Ratowniczo Gaśniczych i Ochotniczych Straży Pożarnych w Jemiołowie oraz Poźrzadle. Działania strażaków polegały przede wszystkim na wykonaniu dostępu do poszkodowanego kierowcy, który był uwięziony w kabinie samochodu. Kiedy już udało się ewakuować mężczyznę z pojazdu, został on przekazany pod opiekę ratowników medycznych, a następnie przetransportowany karetką do szpitala.