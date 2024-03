Kolejny wypadek na skrzyżowaniu ul. Gorzowskiej i Północnej w Kostrzynie. Zderzyło się kilka samochodów!

Do groźnego wypadku doszło na feralnym skrzyżowaniu ul. Gorzowskiej, Północnej i Witnickiej na wjeździe do Kostrzyna nad Odrą. W zderzeniu brało udział kilka pojazdów.

Do wypadku doszło w czwartek, 28 marca, po godzinie 20. Miał on miejsce na skrzyżowaniu, na którym do podobnych zdarzeń dochodziło już wielokrotnie. To miejsce to skrzyżowanie ul. Gorzowskiej, Północnej i Witnickiej. Tym razem w zderzeniu uczestniczyły cztery pojazdy.

Jeden z kierowców wymusił pierwszeństwo

Na miejsce wypadku wysłano trzy zastępy straży pożarnej z Kostrzyna, zespół ratownictwa medycznego i policję. Po wypadku w miejscu zdarzenia były utrudnienia w ruchu. Przyczyny i przebieg kraksy ustalą obecni na miejscu policjanci. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że kierowca VW Caddy, jadąc od strony Dąbroszyna, skręcał w lewo w ulicę Witnicką. Nie zauważył jednak jadące z naprzeciwka Audi, które miało pierwszeństwo przejazdu, w wyniku czego doszło do zderzenia obu pojazdów. W tym samym czasie na pasie do lewoskrętu znajdował się TIR, którego kierujący zamierzał wykonać manewr skrętu w ulicę Północną, co prawdopodobnie ograniczyło widoczność kierującemu VW Caddy. Na szczęście tym razem nikomu nic poważnego się nie stało.

Film z miejsca zdarzenia:

"Dojdzie tu do tragedii"

Świadkowie i mieszkańcy zwracają uwagę, że to już kolejny wypadek w tym miejscu. Mimo, że skrzyżowanie jest duże, a widoczność bardzo dobra w każdym kierunku, regularnie dochodzi tu do wypadków i kolizji. - W końcu dojdzie do tragedii, ktoś tutaj zginie - mówią kostrzynianie. Przypomnijmy, że miasto ma plan, aby w tym miejscu wybudować rondo. Na razie to tylko pomysł, nie wiadomo dokładnie, kiedy mogłyby ruszyć prace przy tej inwestycji.

Mapa: do wypadku doszło na skrzyżowaniu ul. Gorzowskiej, Północnej i Witnickiej

