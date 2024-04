Całodobowa opieka weterynaryjna w Lubuskiem pod dużym znakiem zapytania. Problem jest trudniejszy niż zakładano

Kilka tygodni temu w mediach społecznościowych pojawiła się prośba o pomoc w znalezieniu gabinetu weterynaryjnego, który byłby w stanie przyjąć chorego kota późnym wieczorem. Okazało się to niemożliwe, a zwierzę nie przeżyło nocy. Zielonogórskie fora zwierzolubów podniosły wtedy temat palącej potrzeby zorganizowania nocnej pomocy dla zwierząt. Co dotychczas udało się zrobić?

Jaką moc ma petycja?

O pomoc w realizacji poproszono radnych. Powstała petycja, która trafić miała w ręce Wojewody Lubuskiego, bo to jemu podlegają służby weterynaryjne w województwie lubuskim. Poproszono w niej o pomoc w organizacji i ewentualne finansowanie nocnych dyżurów weterynarzy.

Problem nie do rozwiązania?

Gabinety weterynaryjne są placówkami prywatnymi, co oznacza, że lekarze musieliby wyrazić chęć podjęcia dyżurów na przykład w formie rotacyjnej, podobnie do działających w tym systemie aptek. Okazuje się jednak, że gdyby sprawa wymagała jedynie dodatkowego finansowania, pewnie od wielu lat taka możliwość byłaby dostępna dla Lubuszan w Zielonej Górze czy Gorzowie Wielkopolskim.

-My nikogo nie możemy zmusić. Musi zostać wypracowane porozumienie. Tak, jak napisaliśmy w treści apelu do Wojewody, zależy nam, żeby podjął on rozmowy z Lubuską Izbą Lekarsko-Weterynaryjną — tłumaczy radny Robert Górski.