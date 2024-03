Mieszkańcy Zielonej Góry wzywają do całodobowej pomocy weterynaryjnej. Powstała petycja - ma trafić do rąk Wojewody Lubuskiego

-Zaczęliśmy od stworzenia petycji do wojewody, w związku z tym, że to wojewodzie podlegają służby weterynaryjne w województwie lubuskim m.in. Powiatowy Inspektorat Weterynarii, żeby stworzyć jakieś ramy w tej kwestii — tłumaczy radny. To nie chodzi o nakaz, bo nie możemy nikogo zmusić, ale możemy zmotywować finansowo. Jest wielu weterynarzy, którzy prowadzą gabinety w domach lub obok domów i może oni byliby chętni pełnić takie dyżury na telefon. Myślę, że jest to możliwe — dodaje.