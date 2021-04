Chcesz połowić ryby? Nie musisz jechać za miasto! Jest takie miejsce w Zielonej Górze

- Mieszkańcy łowili tam ryby ,,na czarno" i zabierali je ze sobą, więc postanowiliśmy to unormować - przekazał nam radny i pracownik Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Paweł Wysocki, który jest również administratorem tego terenu.

W tamtym roku do jednego ze stawów wpuszczono tysiąc sztuk ryb. Były to: karp złocisty, karp królewski, lin, amur i karaś.

Stawy przy ul. Jerzego Waszczyka (między ul. Kożuchowską i Botaniczną) w przeciągu kilku lat przeszły sporą metamorfozę, a wszystko to dzięki zaangażowaniu mieszkańców! To właśnie oni dwa lata temu zgłosili do budżetu obywatelskiego zadanie, by stawy zostały oczyszczone, a miejsce wokół nich uprzątnięte i zagospodarowane. Jednak nic by się nie udało, gdyby nie zaangażowanie leśnika miejskiego - Arkadiusza Orzeszko, który opiekuje się tym miejscem.

Łowienie ryb w mieście - to możliwe

Od teraz całkiem legalnie można łowić ryby w stawie przy Waszczyka. Jest jednak jeden warunek!

- Stanęła już tablica z regulaminem łowiska. Najważniejszy punkt to ten, który mówi, by po złowieniu wypuszczać ryby z powrotem do stawu! - dodaje.

P. Wysocki zdradził nam również, że do końca maja w tym miejscu pojawią się kładki i ławki, by wędkarz mógł usiąść i rozłożyć się ze swoim sprzętem.

- W czasach pandemii ludzie pragną przyrody. To fajny pomysł na spędzenie czasu rodziców z dziećmi, by pójść i nauczyć się wędkować. To również świetna alternatywa dla młodzieży i dzieci, które nie mogą jechać nad jezioro - dodaje Paweł Wysocki.