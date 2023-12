Chciałoby się zawołać „Konstytucja”, ale głos więźnie w gardle. Ile ona właściwie dziś znaczy?

Nie będzie przesadą, jeśli napiszę, że Polska mierzy się dziś z największym kryzysem w swojej demokratycznej, liczonej od 1989 r., historii. Nie pomylę się, jeśli użyję słów „zamach”, „reżim” czy „dyktatura”. Nie, bo wszystko, z czym spotkaliśmy się 20 grudnia 2023 r., usprawiedliwia te emocje i sprzeciw, który wywołały bezprawne działania polskich władz. Władz, które posunęły się o jeden krok za daleko i które muszą zdawać sobie sprawę z tego, jak bardzo ich postępowanie demoluje nasz kraj.

Historia im tego nie wybaczy. Nie wybaczy również tym, którzy dziś zdecydowali się przejść na „ciemną stronę mocy” i przyłożyć rękę do łamania prawa, wysługując się nowym panom. Konformizm czy wpływ manipulacji? Ślepa wiara, a może wyrachowany cynizm? Bez względu na wszystko - wydarzyło się zło. Zaplanowany i zrealizowany scenariusz skoku na media. Media, które nie są i nigdy nie były idealne, ale miały umocowanie prawne, pozwalające na działanie i realizację misji. Ktoś powie, czwarta władza na kolanach i będzie miał rację. Bo dziś reżim Tuska wysłał jasny sygnał do wszystkich polskich redakcji. Do dziennikarzy, którzy dziś, z poczuciem dobrze wypełnionego obowiązku rewolucyjnych czynowników, zacierają ręce.