Każdy koncert jest dla Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego świętem i przeżyciem. Rozmowa z jego dyrygentem - Jerzym Szymaniukiem

Każdy zespół ma także różnego rodzaju problemy, bywały takie też u was?

Ja prowadzeniem orkiestr zajmuję się już od lat siedemdziesiątych więc mam duży bagaż doświadczeń w sferze muzycznej oraz organizacyjnej. W latach 90-tych prowadziłem studium muzyki jazzowej, gdzie uczestnicy wręcz mnie namawiali na założenie czegoś większego np. big bandu. Pamiętam, że przeszedł mi wtedy dreszczyk po plecach, tym bardziej że propozycja wyszła z inicjatywy młodzieży. Przygotowania trwały prawie cały rok. Chciałem się najpierw solidnie przygotować organizacyjnie, zakupić pulpity, zatroszczyć się o aranżacje i zebrać muzyków. Ku mojemu zaskoczeniu, kiedy umówiliśmy w końcu pierwszą datę spotkania, a to był grudzień 1998 r., za pulpitami siedział niemal cały skład zespołu. Ja wtedy przygotowałem utwory z dobranym stopniem trudności, ale też na tyle atrakcyjne aby zainspirować do dalszej pracy. Zabrakło nam wtedy może trzech czy czterech muzyków do całego klasycznego składu, tak się wtedy ta wspaniała młodzież zorganizowała. Od razu miałem przeczucie, że to dobrze wróży na przyszłość i że to będzie dobra orkiestra. Po wspólnym miesiącu, poprosiłem grających aby zapraszali do nas kolejne, godne polecenia osoby. Oprócz studentów z Zielonej Góry, przyjeżdżały do nas osoby nawet z Lubina, Polkowic, Głogowa czy Nowej Soli. Już po trzech miesiącach bardzo intensywnych ćwiczeń moi podopieczni namówili mnie do udziału w konkursie podczas festiwalu big bandów w Nowym Tomyślu i niech Pan sobie wyobrazi, że zajęliśmy tam III. miejsce mimo wielkiej konkurencji. To nas bardzo uskrzydliło i od tego czasu braliśmy udział prawie w każdym większym festiwalu w Polsce, liczne z nich wygrywając. Musze powiedzieć jednak, nieco z żalem, że mimo tego iż byliśmy „na topie”, to w Zielonej Górze jakoś mało nas dostrzegano, także informacyjnie. Byliśmy bardziej znani w Polsce niż w Zielonej Górze. To wtedy rada programowa zespołu, w 2002 roku, podjęła decyzję o stworzeniu cyklu „Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego – Przyjaciele”. Jego celem była nasza promocja podczas koncertów, na miejscu, w Zielonej Górze w auli uniwersyteckiej, w trackie których to my decydowaliśmy, kogo zapraszamy i z kim chcemy zagrać spośród naszych przyjaciół. Każdy z nich zachęcał nas do tworzenia różnych programów tematycznych, aranży czy kompozycji. Ten cykl szybko zyskał dużą popularność i trwa do dziś. Podczas koncertów był komplet widzów, a czasem nawet musieliśmy naprędce organizować drugi występ tego samego wieczoru.