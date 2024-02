W piątek rusza kolejna odsłona muzycznego "Miesiąca kobiet". Będą m.in. prawykonania, piąta Beethovena, uwertura kubańska i siódma Schuberta

Ta ta ta taaaa

Muzyka dawna i fiesta latina

Mazur z Halki, mazurki Chopina oraz erotyki Bairda

W poniedziałek (11.03) odbędą się koncerty szkolne z Kamilą Susłowicz-Żmijak jako solistką na skrzypcach, zaś w piątek (15.03) odbędzie się recital fortepianowy Beaty Bilińskiej. W programie znajdą się utwory: J.S. Bacha/F. Busoniego, F. Chopina, K. Szymanowskiego, C. Debussy'ego i G. Bacewicz. W sobotę (16.03) zagra Reed Connection Trio, zaśpiewa Joanna Freszel (sopran), a całością zadyryguje Lilianna Krych. Usłyszymy m.in. prawykonanie utworu "Concerto grosso - metamorfozy" K Kwiecień-Długosz, "Erotyki na sopran i orkiestrę" Tadeusza Bairda.

Raczkowanie i koncert Webera

Muzyka pasyjna i Stabat Mater

W Wielki Czwartek (28.03), cykl zamkną utwory Gustava Mahlera, Richarda Wagnera i perełka koncertu "Stabat Mater op. 53" Karola Szymanowskiego. Dzieło to, kompozytor traktował szczególnie. Pierwsze szkice do utworu powstały wiosną roku 1925. Partytura pisana była od 20 stycznia do 2 marca 1926 roku.