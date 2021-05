Co dalej z pałacem w Trzebiechowie? Czy gmina odda zabytek za nową szkołę?

- Koszt utrzymania placówki w ciągu roku wynosi ok. 4,8 mln zł, przy czym gmina wykłada na ten cel ze swojego budżetu ok. 1,5 mln zł. To dla nas bardzo dużo! Za samo ogrzewanie posiadłości w sezonie musieliśmy płacić ok. 30 tys. zł miesięcznie - wylicza wójt Izabella Staszak. Obecnie do szkoły w 13 klasach uczęszcza 259 uczniów. Od września liczba klas wzrośnie do 14 a młodzieży do 267 osób, w przyszłości może to być jeszcze więcej... Z tego powodu władze gminy nie mają wątpliwości, że w dłuższej perspektywie szkoła powinna znaleźć się w innej lokalizacji.