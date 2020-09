Co musi się stać, żeby nasze zespoły znalazły się w "czwórce"? Zobacz terminarz ostatnich dwóch kolejek PGE Ekstraligi

Moje Bermudy Stal Gorzów. Konieczne zwycięstwo na Stadionie Olimpijskim

Aktualny wicelider tabeli ma na swoim koncie już 13 spotkań - najwięcej z grona wszystkich zespołów. Stalowcy mają do odjechania jeszcze wyjazdowe starcie ze Spartą Wrocław. Ekipa z Dolnego Śląska ma aż dwa mecze mniej niż gorzowianie. Czeka ją jeszcze zaległy mecz w Grudziądzu. MRGARDEN GKM nie jedzie już o nic i to wrocławianie będą faworytem do zainkasowania trzech punktów, tym bardziej, że na swoim torze wygrali 53:37. W tym przypadku Sparta zrównałaby się punktami ze Stalą i o końcowej pozycji zadecydowałby bezpośredni mecz, który odbędzie się trzy dni wcześniej, a dokładnie 6 września. Dodajmy, że Sparta w ostatniej kolejce walczy na wyjeździe z już zdegradowanym Rybnikiem, dlatego jeżeli nasi chcą być w tabeli przed rywalem, to muszą wygrać we Wrocławiu.