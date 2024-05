Co z nowym przedszkolem w Żaganiu, przy ul. Żarskiej? Kiedy wreszcie ruszy i kto odpowie za opóźnienia? Małgorzata Trzcionkowska

Nowe przedszkole przy ul. Żarskiej miało zostać oddane do użytku do końca 2022 roku. Niestety, po drodze były problemy z pozyskaniem nowych okien, pompy ciepła i wiele innych powodów opóźnień. Placówka początkowo miała kosztować 10 mln zł, zaś dofinansowanie wynosiło 4 mln zł. Niestety, po drodze koszty budowy wzrosły aż o 3 mln zł. Czy ktoś za to odpowie?