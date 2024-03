Co z więzieniem pod Gubinem? Budynki obecnie stoją puste. Wcześniej były plany, dotyczące rozbudowy zakładu karnego

Więzienie pod Gubinem nie jest duże. Może pomieścić 100 osadzonych. Obecnie jednak placówka jest opustoszała. Po wielu zawirowaniach więźniowie oraz pracownicy zostali przeniesieni do innych jednostek pod koniec 2021 roku. Decyzja była zaskakująca, ponieważ wcześniej głośno mówiło się o dużej rozbudowie zakładu w Wałowicach.

Oddział zewnętrzny w Wałowicach podlegający pod zakład karny w Krzywańcu, to więzienie przy granicy polsko-niemieckiej pod Gubinem. Oddział zewnętrzny, czyli półotwarty, w którym przebywają niegroźni skazańcy, mogący wykonywać prace zewnętrzne podczas odbywania kary.

Miało być tam nawet 1400 więźniów!

Jak wspomnieliśmy na początku, OZ Wałowice nie był dużą jednostką. Zatrudnionych było tam kilkanaście osób do kilkudziesięciu osób, w tym funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni (np. pracujący w kuchni). Był to jednak oddział zewnętrzny, a to oznaczało, że więźniowie mogli wykonywać np. drobne prace remontowe lub porządkowe na terenie miasta. Z ich usług korzystał m.in. lokalny samorząd - np. osadzeni pomagali przy wakacyjnych remontach szkół.