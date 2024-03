Policjanci z Krosna Odrzańskiego we współpracy z funkcjonariuszami z Niemiec zatrzymali poszukiwanego 34-latka

Krośnieńscy kryminalni poszukiwali 34-letniego mieszkańca powiatu, za którym wydano 6 listów gończych.

Był on poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, Rawiczu, Głowie i Prokuraturę Rejonową w Słubicach do spraw dotyczących kradzieży z włamaniem do samochodu oraz niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.