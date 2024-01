Coraz bliżej do budowy tanich mieszkań w Gorzowie. Jest szansa na finansowe wsparcie

Starają się o pieniądze na inwestycję

O finansowe wsparcie na budowę czterokondygnacyjnego budynku, który ma stanąć przy ulicach Przemysłowej i Prostej na gorzowskim Zawarciu spółka zwróciła się do Banku Gospodarstwa Krajowego. Ten udziela preferencyjnych kredytów finansujących budowę mieszkań dla osób, których nie stać na zakup własnego mieszkania, a jednocześnie mają one zbyt wysokie dochody, aby móc zamieszkać w lokalu komunalnym.

Wniosek jest na pierwszym miejscu

Otrzymanie takiego preferencyjnego kredytu da Gorzowskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego zielone światło do rozpoczęcia kolejnych etapów prac związanych z realizacją inwestycji. A będzie to rozpoczęcia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy, który zajmie się budową budynku. Szanse na to są spore, bo złożony wniosek kredytowy uzyskał pozytywną ocenę i znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu spośród blisko stu podobnych wniosków z całego kraju.