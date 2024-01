Cudowne sklepienie pałacowej kaplicy w Żaganiu wyremontowane. Tak wygląda!

Koszt zadania zamknął się w kwocie 126 tys. zł. 51 tys. zł miasto otrzymało w ramach dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z budżetu Województwa Lubuskiego. Efekty można zobaczyć na zdjęciach Jana Mazura.

Remont pałacu od lat

Pierwszy etap prac remontowych w pałacu rozpoczął się w 2009 roku, czyli 30 lat po zakończeniu pierwszego remontu, nadzorowanego przez świętej pamięci dyrektora Adama Stawczyka. Adaptacja zabytku na dom kultury (Żagański Pałac Kultury) zakończyła się w 1974/1975 roku.

W ramach remontu, który rozpoczął się w 2009 r., wykonano m.in. wymianę pokrycia dachowego.

W II etapie, w 2010 r. przystąpiono do remontu i adaptacji skrzydła wschodniego. Zakres prac obejmował m.in. także zachowanie i renowację części historycznej stolarki oraz wykonanie nowej. W pomieszczeniach, w których nie zachował się historyczny wystrój, odtworzono sztukaterie.

Mniejsze lub większe remonty zabytku oraz otaczającego go parku trwają do dzisiaj.