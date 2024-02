Czy pamiętacie dawne czyny społeczne? Na przykład bulwar nad Bobrem w Żaganiu? Małgorzata Trzcionkowska

Czyny społeczne wspominamy dzisiaj z uśmiechem politowania lub nawet irytacją. Nasi rodzice opowiadają, jak byli spędzani do różnych prac w czasie wolnym, chociaż wcale nie mieli na to ochoty. Jednak nie do końca powinniśmy krytykować tamte czyny. Dzięki nim powstał między innymi dawny bulwar nad Bobrem w Żaganiu. Właśnie takie prace utrwalił w swoim obiektywie zielonogórski fotograf Czesław Łuniewicz.