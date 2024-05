Damy i ich rycerze ściągnęli do Kożuchowa na Turniej Rycerski. Były walki, średniowieczne kramy, pokazy akrobatyczne i pokazy alchemika Jarosław Wnorowski

W sobotę (25.05), po raz dwudziesty szósty w Kożuchowie, w ramach dni miasta odbył się turniej rycerski. To wydarzenie nawiązuje do przebogatej historii miasta i ściąga co roku tłumy zainteresowanych. Byliśmy tam z aparatem, aby uchwycić choć trochę atmosferę tej imprezy historycznej.