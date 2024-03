Dni otwarte w żarskich podstawówkach. Rusza rekrutacja do szkół podstawowych dla dzieci urodzonych w 2017 roku

Trwa rekrutacja do szkół podstawowych w Żarach. We wszystkich placówkach są organizowane dni otwarte, podczas których można obejrzeć szkołę z dzieckiem, porozmawiać z dyrekcją, nauczycielami. Na pierwszy przysłowiowy ogień poszła żarska Ósemka. W SP 8 dzień otwarty zorganizowano w środę 28 lutego.

SP 5 - 29 lutego zwartek o 16.00,

Zespół Szkolno - Przedszkolny z Oddziałąmi Integracyjnymi - 1 marca - 16.00,

Szkoła Podstawowa nr 1 - 26 marca

Zespół Szkolno - Przedszkolny i Szkołą Podstawowa nr 2 jeszcze nie mają ustalonych terminów, więc warto zaglądać na strony obu placówek. Tylko do 12 marca można składać wnioski o przyjęcie dziecka do szkół. Jak informuje wydział oświaty w żarskim Ratuszu, szkoły przyjmują dzieci do klas pierwszych zgodnie ze swoim obwodem szkolnym. W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków. Dla każdego dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły zostanie zapewnione miejsce w klasie pierwszej.