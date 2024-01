Do gabinetu urzędnika w Gorzowie już łatwo nie wejdziesz

- Miałem tylko podpisać jeden dokument. Myślałem, że wejdę na trzecie piętro, powiem „dzień dobry”, złożę podpis i będę mógł pójść do domu – zaczyna opowieść gorzowianin. – Niestety, wizyta w urzędzie zamiast pięciu minut trwała z godzinę. Okazało się, że na trzecim piętrze są szklane drzwi, przez które mieszkaniec nie może sam przejść, tylko musi do niego zejść urzędnik. Najpierw więc musiałem powiedzieć pani w okienku kancelarii na parterze, co chcę załatwić. Ona musiała skontaktować się z konkretnym wydziałem. Tam musieli wezwać do telefonu kolejną urzędniczkę. A ona następnie musiała zjechać do mnie na parter z wszystkimi dokumentami. Gdy już podpisałem, to ta urzędniczka musiała wrócić na górę. Urzędnicy tracą przez to mnóstwo czasu, który mogliby przeznaczyć na bardziej pożyteczną pracę – mówi dalej pan Robert.