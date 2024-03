GCPR miał trafić do Przemysłówki, ale nie trafił. Pracownicy pytają prezydenta Gorzowa: Dlaczego?

O tym, że MCK będzie zajmował trzy najniższe kondygnacje, wydział edukacji – piętra III-IV, a CUW – piętra V-VIII (na IX będzie sala konferencyjna) pisaliśmy 11 marca w tekście: Wiemy, co będzie na poszczególnych piętrach Przemysłówki w Gorzowie . Po publikacji tekstu odezwała się do nas jedna z osób pracujących w GCPR-ze. Zwróciła ona uwagę, że pracownicy socjalni od lat pracują w fatalnych warunkach budynkowych.

GCPR ma aż sześć lokalizacji

Inny budynek zamiast Przemysłówki

- Znamy doskonale trudne warunki pracy GCPR-u, szczególnie w budynku nad jazz clubem przy ul. Jagiełły, bo to budynek w najgorszym stanie. Na pewno zadbamy o pracowników GCPR-u – mówił nam we wtorek 12 marca prezydent Jacek Wójcicki, któremu przedstawiliśmy opinię pracownika. Miasto szuka już miejsca, do którego można byłoby przenieść cześć pracowników.

- Nie wiem, czy uda się scalić wszystkich w jednym miejscu, bo to wymagałoby dużego obiektu. W tym roku powinniśmy jednak wskazać lokalizację, a w przyszłym roku zrobić remont – mówił nam prezydent.

