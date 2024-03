Wiemy, co będzie na poszczególnych piętrach Przemysłówki w Gorzowie

Przemysłówka to dziewięciopiętrowy wieżowiec, który ma już pół wieku.

Wieżowiec Przemysłówki od przyszłego roku ma już tętnić życiem. Przeniosą się tu urzędnicy wydziału edukacji. Będzie tu też Centrum Usług Wspólnych dla placówek oświatowych.

- Od wakacji będziemy ten budynek urządzać. Wjadą tam meble i sprzęt elektroniczny – mówi prezydent Jacek Wójcicki o wieżowcu Przemysłówki.

W związku z tym, że „z górki” idzie budowa Miejskiego Centrum Kultury (budynek stanął w miejscu byłego banku), można już powoli szykować się do zagospodarowania poszczególnych pięter Przemysłówki. A tych jest dziewięć. Co będzie na poszczególnych kondygnacjach? Zacznijmy od dołu. Trzy dolne piętra będą we władaniu MCK-u. W części, która jest oszklona, na parterze ma być kawiarnia, a nad nią, na pierwszym piętrze, sala konferencykna. Do MCK-u należeć będzie też drugie piętro. Będą tam pomieszczenia dla jego pracowników.

Przemysłówka dla oświaty

Wyższe kondygnacje będą natomiast należeć do urzędników. Jeszcze na początku przebudowy wieżowca mówiło się, że w Przemysłówce mieścić się mają: Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, wydział spraw społecznych, wydział kultury i wydział edukacji. Ostatecznie do wieżowca w centrum miasta przeniesie się jednak tylko wydział edukacji, który zajmować będzie piętro trzecie i czwarte. Co zatem będzie wyżej?

Na piętrach od piątego do ósmego mieścić się ma Centrum Usług Wspólnych, czyli miejsce, które ma zapewnić obsługę administracyjną i finansową gorzowskich placówek oświatowych. Będą w nim pracować księgowe czy osoby od zamówień publicznych, które dziś są w każdej szkole.

Pomysł na centrum w Przemysłówce był tuż po kupieniu wieżowca w 2016. W ostatnim czasie magistrat planował jednak zrobić CUW w byłych obiektach Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Pomorskiej. Urzędnicy zrezygnowali z tego jednak z powodów finansowych. - Same koszty dostosowania budynku to byłoby około 5,2 mln zł – mówi Bartosz Kmita, sekretarz miasta. - W Przemysłówce warunki będą równe dla wszystkich. Będą to pokoje dwuosobowe – dodaje.

Budynek przy Pomorskiej magistrat zamierza jednak zagospodarować.

- Będzie wykorzystany na potrzeby miejskie – mówi prezydent Gorzowa.

Przetargi lada moment

Centrum Usług Wspólnych ma zacząć działać za niespełna dziesięć miesięcy. To, żeby zostało ono uruchomione od nowego roku budżetowego, prosili dyrektorzy szkół. Kiedy zatem planowany jest przetarg na meble i sprzęt?

- Będzie on w najbliższych tygodniach. Finalizowane są przygotowania do ogłoszenia przetargu – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. Na razie trudno powiedzieć, ile może kosztować wyposażenie. - Trwają analizy. Jeszcze za wcześnie na podanie ostatecznych szacunków – mówi Ciepiela.

A co będzie na dziewiątym, czyli ostatnim piętrze Przemysłówki? Kilka lat temu był nieśmiały pomysł, aby powstała tam restauracja, z której byłby imponujący widok na miasto. Restauracji jednak nie będzie.

- Na ostatnim piętrze będzie sala konferencyjna – mówi rzecznik magistratu.

Podobnie jak wieżowiec Przemysłówki, także na początku przyszłego roku ma zacząć działać w dolnej części Miejskie Centrum Kultury. Aktualnie trwają jeszcze ostatnie prace nad dachem przyszłej sali koncertowej. Lada moment cały budynek będzie w stanie surowym i będzie można zabrać się za jego wykończenie.

