Do Gorzowa przyjeżdża w sobotę młodzież z Kielc. Bardzo zdolna młodzież!

Gorzowianie mają za sobą pięć zwycięskich meczów z rzędu. – Jeśli wygramy z SMS, to mamy szansę jeszcze przed świętami wskoczyć na drugie miejsce w tabeli – przekonuje rozgrywający Budimexu Stali Mikołaj Przybylski. – Po nieudanym początku sezonu wielu nas skreśliło, a my po prostu potrzebowaliśmy czasu na zgranie się. Nowy rok rozpoczniemy od pojedynków z AZS AWF Białą Podlaską i Padwą Zamość. Łącznie ze spotkaniem z Kielcami to będą trzy najważniejsze potyczki pierwszej rundy. One zadecydują o tym, czy będziemy mogli myśleć o barażach o Superligę.