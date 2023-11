Dwie Stale dały pokaz handballu. Po kapitalnym meczu komplet punktów został w Gorzowie!

BUDIMEX STAL GORZÓW WLKP. – HANDBALL STAL MIELEC 26:23 (12:12)

Można było tylko bić brawa!

Mielczanie przyjechali do Gorzowa w zaledwie 12-osobowym składzie, lecz nie przeszkodziło im to stworzyć wspólnie z gospodarzami znakomitego widowiska. Kibice, zgromadzeni w hali SP nr 20 przy ul. Szarych Szeregów obejrzeli najlepszy mecz w tym sezonie!

Początek spotkania należał do gości. Mając w bramce świetnie dysponowanego Dawida Dekarza oraz imponując skutecznością rzutową w ataku (Paweł Napierała!), wygrywali 4:1 w 4 i 5:2 w 6 min. Gorzowianie swój najlepszy okres mieli między 17 a 24 min. Od stanu 6:8 doprowadzili do rezultatu 10:8, co w równej mierze było zasługą kilku znakomitych obron Krzysztofa Nowickiego, jak też spektakularnych trafień Mateusza Stupińskiego i Kacpra Jaszkiewicza. W końcówce pierwszej odsłony żółto-niebiescy dobrze przetrzymali grę w podwójnym osłabieniu i na przerwę zespoły zeszły do szatni przy remisie 12:12.