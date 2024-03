Do skarbówki w Gorzowie z utrudnieniami. Rusza przebudowa ulicy Jagiellończyka

Roboty będą obejmowały około 230-metrowy odcinek ul. Jagiellończyka między skrzyżowaniem z ul. Kosynierów Gdyńskich a skrzyżowaniem z ul. Mieszka I. Jest to odcinek, który prowadzi do kilku urzędów, m.in. siedziby wojewody czy do urzędu skarbowego.

- Stopniowo wyłączane będą odcinki chodników po dwóch stronach jezdni ul. Jagiellończyka, z zachowaniem ruchu pieszych. Etapowo zamykane będą również zatoki postojowe. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do wprowadzonego oznakowania zastępczego – mówi E. Iwańska.

Przypomnijmy, że remont ul. Kosynierów Gdyńskich jest połączony z przebudową skrzyżowania tej drogi z ulicami: Roosevelta, Żwirową i Słowiańską oraz z budową ronda koło Słowianki. Inwestycja rozpoczęła się 12 miesięcy temu i pierwotnie miała potrwać do połowy lipca 2024. Aktualnie termin zakończenia prac to wrzesień tego roku.

