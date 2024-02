Nie do wiary! Poprawiana kilka tygodni temu jezdnia w centrum Gorzowa... pójdzie do poprawki

W 2022 płyty zostały naprawione, ale rok później problem powrócił i zaczął obejmować już większą liczbę płyt (kłopot był też na odcinku przed samym magistratem – na jezdni w stronę Wełnianego Rynku). Ponieważ droga jest na gwarancji, miasto zwróciło się do wykonawcy przebudowy ul. Sikorskiego – firmy Trakcja – by przełożył płyty między skrzyżowaniem z ul. Dzieci Wrzesińskich i Herberta oraz skrzyżowaniami z Wełnianym Rynkiem i Pionierów.

Naprawa zaczęła się... ponad pół roku temu

- Wykonawca wziął podwykonawcę, który przełożył płyty i dalej jest to „spieprzone”. Gdy przejedzie auto, słychać „klawiszowanie” dopiero co ułożonych na nowo płyt. To mnie irytuje – mówi nam prezydent Jacek Wójcicki. Zapewnia też, że płyty będą poprawiane.

Co do terminu wykonania poprawki naprawianych płyt zwrócimy się do wykonawcy. Do tematu będziemy wracać.

