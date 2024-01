Asfalt zamiast kostki na odnowionej ulicy w Gorzowie. „To tymczasowe?”

We wtorkowy wieczór 30 stycznia ten temat był jednym z gorętszych wśród gorzowskich użytkowników mediów społecznościowych. Ich emocje rozpalało to, co zobaczyli na przejeździe tramwajowym na skrzyżowaniu ulic – nomen omen – 30 Stycznia i Chrobrego. W miejscu, gdzie była „klawiszująca” i popękana kostka pojawił się... asfalt.