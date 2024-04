Dobry tylko początek. Zastal Zielona Góra bez szans w meczu ze Spójnią

Na plus postawa Jeriaha Horne’a (na zdj.). Amerykanin zaliczył double-double (22 punkty, 10 zbiórek).

- To był trudny mecz, Nie mogliśmy się napędzić i znaleźć swojego rytmu gry. Rywal zagrał dobre zawody, my robiliśmy wszystko, co mogliby, ale dziś na niewiele się to zdało – powiedział na konferencji prasowej Horne.